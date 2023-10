Jérémy Doku, bien parti pour voler la place de titulaire de Jack Grealish à Manchester City

De retour de blessure et sur le banc pour la réception de Brighton, Jack Grealish a assisté aux premières loges à la nouvelle masterclass de Jérémy Doku. Le Diable Rouge a de bonnes chances de remporter la bataille contre le Three Lion.

Doku était insaisissable. D'abord pour James Milner, 37 ans, puis pour Joël Veltman. Il a rendu fous tous ses adversaires. Doku a réussi pas moins de 12 de ses 14 dribbles. L’un d’eux a conduit à sa première passe décisive. Pascal Gross pensait avoir bien mis en place la ligne arrière, mais Doku s'est échappé et a servi Alvarez pour l'ouverture du score.

Cela lui a d'ailleurs valu le trophée d'homme du match. Doku a si bien commencé sa nouvelle aventure que Jack Grealish est déjà radié par les fans pour une place de titulaire. Doku fait sensation en Premier League. Selon HLN, notre compatriote enregistre les actions les plus réussies toutes les 90 minutes dans la compétition : 10,94.

De plus, il est également le meilleur dribbleur avec 12,68 dribbles par match et 72,55% de réussite. Seules ses statistiques doivent encore augmenter un peu, car il ne compte qu'un but et une passe décisive en Premier League, la même chose en Ligue des Champions.