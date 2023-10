Surprenant : Les joueurs de l'Union complètement largués dans le classement des valeurs marchandes de Pro League, de gros changements dans le top 10

Transfermarkt vient de mettre à jour les valeurs marchandes des joueurs et clubs de Jupiler Pro League. Si Antonio Nusa est la plus grosse progression du top 10, c'est Arthur Vermeeren qui truste désormais la place de joueur le plus "bankable" du championnat. Il détrône Emmanuel Gift Orban.