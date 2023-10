Un géant au bord du gouffre : l'Ajax, relégable, réagit

L'Ajax Amsterdam a licencié son entraîneur Maurice Stein après une nouvelle défaite, qui a laissé le légendaire club néerlandais en position de relégable.

Les plus grands clubs européens sont-ils "too big to fail", trop grands pour échouer, et ne doivent-ils pas craindre l'idée d'une relégation en D2 ? À travers l'Europe, les contre-exemples existent, avec notamment les relégations de Schalke 04, Hambourg ou encore Bordeaux.

Mais voir l'Ajax Amsterdam en position de relégable aux Pays-Bas a tout d'un petit tremblement de terre. Après la défaite ajacide ce weekend à Utrecht (4-3), le club le plus titré du football néerlandais est en position de relégable, à la 18e place du classement.

Suite à cette défaite, et alors que l'Ajax ne compte qu'une victoire cette saison, le club a réagi. L'entraîneur Maurice Steijn (49 ans), à la tête de l'équipe depuis juin dernier, a été licencié. Enfin, diront certains, car l'Ajax réalise de loin le pire début de compétition de son histoire. La direction aura du travail cet hiver pour renforcer le noyau...