Les noyaux d'Anderlecht et du Standard parmi les plus valorisés du pays

La Jupiler Pro League se porte plutôt bien. La valeur combinée des joueurs du championnat a augmenté de 112 millions d'euros depuis la saison dernière.

Au total, les clubs belges représentent aujourd'hui 945,19 millions d'euros. "Ces dernières années, la Jupiler Pro League a été un championnat de vendeurs", explique Bart Tamsyn de Transfermarkt.be. "Les clubs essaient toujours d'acquérir des joueurs talentueux à bas prix et de les revendre ensuite avec un bénéfice."

"Les deux périodes de transfert de la saison 2022/23 ont affiché un bénéfice de 107 millions d'euros. Il est donc normal que la valeur marchande de la Jupiler Pro League fluctue."

Le club le plus valorisé reste Bruges, suivi de Genk (128 millions) et de l'Anvers (121 millions). Bruges a bénéficié de la hausse de la valeur marchande de Nusa, mais Andreas Skov Olsen (de 4 millions d'euros à 18 millions d'euros) et Maxim De Cuyper (de 3 millions d'euros à 8 millions d'euros) ont connu des revalorisations significatives, portant la valeur de l'effectif à 148,75 millions d'euros.

Anderlecht accroche une place dans le top 4 avec un effectif estimé à 95,6 millions d'euros, soit une hausse de 5,4%. Le Standard est le sixième club le plus valorisé avec 57,5 millions.

L'Union Saint-Gilloise est l'une des équipes qui a connu une énorme valorisation : de 35,85 à 47,4 millions d'euros de valeur, soit +32,2%.

CLUBS - JUPILER PRO LEAGUE 23/24