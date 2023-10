Johan Bakayoko est comparé à une légende : il répond !

Johan Bakayoko, le nouvel Arjen Robben ? Le Diable Rouge calme le jeu...

Ce mardi, Johan Bakayoko a inscrit le seul but du PSV Eindhoven face au Racing Lens. Un but qui rappelle de bons souvenirs aux amoureux du football néerlandais : les comparaisons affluent entre Bakayoko et... un certain Arjen Robben.

"Non, mes buts ne sont pas vraiment comme ceux de Robben (rires). Mais c'est vrai qu'ils sont beaux ces derniers temps", reconnaît Bakayoko au micro de Pickx Sports. "J'ai eu besoin de temps pour perfectionner ce geste et maintenant, ça marche bien. Je ne sais pas vraiment expliquer comment je fais ça. Je travaille beaucoup".