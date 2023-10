"Une pression supplémentaire ? C'est ce que je veux ressentir !"

Ronny Deila vit une période assez compliquée au Club de Bruges. Le tacticien norvégien attend une réaction de ses joueurs ce jeudi, en Conference League, face aux Suisses de Lugano.

Avant de défier Lugano ce jeudi soir à Zurich, Ronny Deila a donné une conférence de presse. L'entraîneur du Club de Bruges n'a pas caché que son équipe est sous pression après ses mauvais résultats.

"Tout le monde sent que la pression a augmenté. Ce serait fou si je ne ressentais pas ça, non ? C'est comme ça. Cette pression, c'est exactement ce qu'on veut ressentir dans un club comme celui-ci", a-t-il confié dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Nous savons ce que nous faisons et nous sommes toujours en position pour réaliser des bonnes choses cette saison. Seulement, nous devons rapidement redresser la barre."

Deila veut un retour aux bases. "Nous devons jouer normalement. Cela signifie bien défendre et être dangereux. Trouver l'équilibre. Nous encaissons encore trop facilement des buts. Notre jeu doit monter d'un niveau parce que nous ne sommes pas performants. Je suis peut-être trop romantique parfois. Il faut maintenant revenir aux fondamentaux."

Le Norvégien est totalement confiant envers ses joueurs. "Ce n'est pas tant une question de système. Nous avons très envie de redresser la barre rapidement. Pour que nous puissions à nouveau prendre du plaisir. Je ne peux rien dire sur la mentalité et l'attitude de mes joueurs à l'entraînement et en match. Mais nous devons devenir plus matures. Trouver le bon équilibre entre l'expérience et le talent, entre les qualités techniques et physiques."