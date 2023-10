La direction de Bruges accentue la pression sur Ronny Deila !

Après des débuts encourageants, Ronny Deila est dans le dur au Club de Bruges. En témoigne le piètre 3 points sur 15 réalisé en championnat.

Arrivé cet été en provenance du Standard, Deila a connu bien des difficultés au Club de Bruges. Le jeu des Brugeois, bien que dominateur et assez bon par moments, ne satisfait pas encore les observateurs. Les chiffres parlent de toute façon d'eux-mêmes : 33 points sur 57 possibles toutes compétitions, et plus aucune victoire en championnat depuis le 16 septembre dernier.

Récemment, Deila a expliqué qu'il faudra revenir aux fondamentaux dans le jeu proposé par le Brugeois. Son système de jeu, qu'il défend, risquerait bien de changer sous impulsion...de sa direction. Het Laatste Nieuws explique en effet que le board brugeois voudrait que Deila change de schéma tactique, en optant par exemple pour un 3-5-2.

Pas sûr néanmoins que le Norvégien accepte de changer ses préceptes de jeu si cela ne vient pas de sa propre inspiration. Ce qui pourrait créer des différends avec sa direction. Cette dernière attend des résultats dans un futur très proche, que ce soit en championnat, en Conference League ou en Coupe de Belgique. Sinon, qui sait de ce qui adviendra de la position de Deila, les exemples récents de Philippe Clement, Carl Hoefkens ou Scott Parker nous ont appris que les choses peuvent très vite changer du côté de la Venise du nord...