La "punition" pour van Bommel, qui atteint un bien triste record

L'Antwerp est tombé de haut face au FC Porto. Les hommes de Mark van Bommel ont d'abord mené au score, avant de subir la loi du FC Porto (1-4).

A chaque match, l'Antwerp apprend le haut niveau de la Ligue des Champions. Dans sa réaction d'après-match, Mark van Bommel s'est montré réaliste : il reste encore beaucoup de travail.

"On a vu à quel niveau se joue la Ligue des Champions. On en est encore loin, mais personne ne peut nous en vouloir de ne pas avoir su rivaliser avec autant de qualité. On ne doit pas avoir honte. La différence est énorme, et ne peut que nous inciter à travailler d'arrache-pied pour combler progressivement ce gouffre..."

Le Great Old est bon dernier de son groupe, avec 0 points en trois matchs. "Zéro point après avoir déjà joué les deux matches a priori les plus faciles à domicile, ce n'est évidemment guère encourageant. . On espérait bien sûr un autre scénario, mais la marche était trop haute, et ce genre de punition nous pendait au nez. Je ne cherche pas d'excuse, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on participe pour la première fois à cette épreuve qui est la plus relevée de toutes."

Après cette défaite, Mark van Bommel atteint le très peu flatteur record de 12 matchs sans victoire sur la scène de la Ligue des Champions.