Mais où mettre Thomas Delaney ? Le dilemme de Brian Riemer

Face à OHL, on attendait Thomas Delaney de retour à Anderlecht. Le Danois n'est finalement même pas entré, mais ça ne devrait pas tarder...

Anderlecht n'a fait qu'une bouchée d'OHL ce samedi (5-1), et après une prestation compliquée à Sclessin, l'entrejeu du RSCA a cette fois été excellent. Mats Rits a été omniprésent à la récupération ; quant à Théo Leoni, il a encore délivré un assist, et sa régularité en fait un incontournable.

Au moment de la blessure de Thomas Delaney, c'est Mario Stroeykens qui a intégré le onze, d'abord un peu par défaut. Stroeykens laissait sceptique... mais monte en puissance. Il a ainsi livré l'un de ses meilleurs matchs en Mauve contre OHL. "Je suis d'accord avec vous, c'était probablement le meilleur match que j'ai vu de Mario depuis que je suis ici", nous confirme Brian Riemer.

© photonews

Le Danois a donc un dilemme face à lui, car Delaney est désormais fit, et il devait initialement être le "lieutenant" de Riemer sur la pelouse. "C'est positif ! Je ne me plaindrai jamais d'avoir ce genre de choix devant moi", sourit Riemer. "En effet, je vais devoir régler cette situation et trouver la solution idéale".

Cette solution idéale, elle est selon nous de se priver de Mats Rits, certes pas mauvais ces dernières semaines mais dont le rôle semble faire double emploi avec celui de Thomas Delaney. Quoi qu'il en soit, Riemer a de la chance : le match de Coupe arrive, et devrait permettre de faire des essais. Probablement aussi de redonner du rythme à Delaney...