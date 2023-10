Ronny Deila a relancé la machine contre l'Antwerp : "Je sais ce que c'est que de gagner"

Le Club de Bruges a remporté l'un des chocs de cette douzième journée contre l'Antwerp (2-1). Un soulagement pour Ronny Deila.

Après deux défaites de rang en championnat, le Club de Bruges a renoué avec la victoire contre l'Antwerp. Même si tout n'a pas été parfait, l'important était de se donner de l'air après les turbulences de ces dernières semaines.

Ronny Deila est plus conscient que quiconque que son salut passe par des résultats : "Ce que nous vivons au Club me rappelle mon passage au Celtic. Lors de ma première saison, je n’étais que sixième en octobre et c’était très difficile. À la fin, nous sommes devenus champions avec une avance de 20 points" se souvient-il pour Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur norvégien ne doute pas qu'il va finir par trouver le bon équilibre pour l'équipe : "Je crois en ce groupe. Tout est là pour réussir. Je pense que le président et Vincent Mannaert se rendent compte que nous sommes dans un processus. Je sais ce que c’est que de gagner. Je l’ai fait dans trois pays : la Norvège, l’Écosse et les États-Unis". Le weekend prochain, son Club de Bruges passera un test sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise pour s'il est véritablement remis sur les rails.