Une surprise à Anderlecht ? Un titulaire ne nous semble plus certain de sa place

Enfin, Brian Riemer a un noyau complet à sa disposition. Tous les transferts estivaux sont prêts à jouer, mais l'un d'eux sortira-t-il du onze ?

Le mercato du RSC Anderlecht a été gargantuesque, mais Brian Riemer n'a pas pu travailler avec tous ses renforts estivaux pendant bien longtemps. Thomas Delaney, clairement arrivé pour être le patron de l'entrejeu, s'est en effet blessé à la clavicule dès la fin du mois de septembre, après 4 rencontres.

Cette fois, tout est en place : Delaney a fait son retour sur la pelouse du Tivoli, et même s'il est sorti à la pause, aucune inquiétude. "C'était prévu qu'il ne joue qu'une mi-temps. Thomas était déjà prêt le week-end passé, mais nous avons décidé d'attendre un peu. Ici, l'objectif était de voir ses réactions face aux chocs en situation de match", explique Brian Riemer.

Le Danois n'a clairement pas disputé sa meilleure mi-temps, mais l'essentiel était ailleurs : il n'a ressenti aucune gêne, et devrait donc pouvoir débuter dimanche au Cercle de Bruges. Reste à savoir qui en fera les frais.

Mario Stroeykens ou Mats Rits ?

Sauf surprise, à savoir que Delaney ne revienne pas dans le onze alors que Brian Riemer évoque son cas tous les vendredis depuis sa blessure, il va donc falloir se séparer d'un homme dans le trio Leoni-Rits-Stroeykens. Et Théo Leoni, meilleur Mauve depuis le début de saison, paraît intouchable.

Celui qui avait profité de la blessure de Thomas Delaney, c'est bien sûr Mario Stroeykens. Pas immédiatement : Amadou Diawara avait initialement pris la place du Danois, sans grand succès, et Stroeykens avait ensuite été intégré au onze face à Malines. Il ne l'a pas quitté depuis, et semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière.

Peut-on renvoyer sur le banc un joueur qui compte 2 buts et une passe décisive en trois rencontres (et a été plutôt bon quand il n'a pas été décisif, à Sclessin) ? Ce serait envoyer un drôle de message au vestiaire, et Brian Riemer sait qu'il doit jongler avec un large noyau. Si vous saisissez votre chance avec brio, mais êtes replacé sur le banc quand un joueur comme Thomas Delaney revient de blessure, la motivation en prendra un coup.

© photonews

Celui qui devrait donc à nos yeux craindre pour sa place est bien Mats Rits. Jamais mauvais, l'ex-Brugeois n'a pas non plus montré toutes les qualités qu'on attend d'un joueur de son calibre : peu d'infiltrations, peu d'impact, même si son positionnement est toujours impeccable. Dans un rôle de 6, Delaney semble capable de le suppléer sans problème.

Vers un milieu Delaney-Leoni-Stroeykens ?

Depuis le début de la saison, Brian Riemer a régulièrement aligné des trios à vocation défensive dans l'entrejeu : Arnstad-Ashimeru-Diawara en début de saison, Leoni-Diawara-Rits avant l'arrivée de Delaney et après sa blessure, et encore Arnstad-Diawara-Delaney ce mardi en Coupe. Le résultat n'a pour ainsi dire jamais été brillant.

Le trio Delaney-Leoni-Stroeykens serait par contre inédit. Est-il assez équilibré défensivement pour tenir la route, surtout avec un Thomas Delaney à peine de retour de blessure ? C'est à Riemer d'en juger. Mais Mats Rits n'a vraisemblablement pas gagné beaucoup de points ces dernières semaines...