Ca ne s'arrange pas pour Nacer Chadli et Westerlo

Alors que Westerlo dispute un match crucial ce samedi face à OHL, mauvaise nouvelle pour les Campinois. Nacer Chadli est de nouveau indisponible pour blessure.

La saison de Nacer Chadli (34 ans), qui a signé libre depuis Istanbul après un prêt réussi au Kuipje, ne se passe pas aussi bien qu'espéré. L'ex-Diable Rouge n'a disputé que 7 matchs de Jupiler Pro League et délivré un petit assist depuis son retour à Westerlo.

Pire : après une blessure qui l'a déjà privé de deux matchs, Nacer Chadli sera de nouveau absent ce week-end contre OHL, a révélé le coach Jonas De Roeck en conférence de presse. Il ne sera pas le seul absent dans ce match de la peur entre le dernier et le 13e, puisque Josimar Alcocer manque également à l'appel.

Chadli souffre toujours d'une blessure au mollet, et n'avait pu jouer que 14 minutes face à l'Union le week-end dernier. Il aurait donc rechuté, et on ignore combien de temps il sera absent cette fois.