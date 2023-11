Belle récompense pour Johan Bakayoko en Eredivisie

Johan Bakayoko est en forme au PSV. Ce qui se traduit par le trophée de jeune talent du mois d'octobre en Eredivisie.

Avec un prénom pareil, il était prédestiné à remporter le prix Johan Cruyff. Johan Bakayoko a remporté la distinction récompensant le meilleur jeune talent du mois au Pays-Bas, après avoir déjà été plébiscité la saison passée.

Après deux matchs de rang sur le banc au mois de septembre, Bakayoko a immédiatement compris le message pour le mois d'octobre : sur les trois rencontres d'Eredivisie disputées, il facture deux buts et deux assists. Et ce en plus d'un but "à la Robben" en Ligue des Champions.

L'incarnation d'une équipe du PSV qui survole le début de saison aux Pays-Bas avec dix victoires en en dix matchs et un goal average de +30.