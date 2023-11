Semaine capitale en Europe : la Belgique peut frapper un nouveau grand coup !

Privé de Butez et Alderweireld, l'Antwerp doit tout faire pour arracher un partage à Porto. L'Union a une belle carte à jouer, Bruges et La Gantoise peuvent presque se mettre à l'abri.

Cette semaine se dispute la quatrième journée des poules de Coupe d'Europe. Une semaine capitale pour nos clubs belges, qui peuvent frapper un très grand coup dans leurs groupes respectifs, mais aussi au coefficient UEFA.

L'Antwerp doit prier pour un miracle

Privé de Jean Butez et Toby Alderweireld, l'Antwerp est quasiment éliminé de la Ligue des Champions. Le Great Old n'a pas encore engrangé le moindre point mais reste en course pour la troisième place, synonyme d'Europa League. Il faudra cependant gagner au Shaktar dans deux semaines, donc un point arraché au Portugal n'arriverait certainement pas au mauvais moment. L'Antwerp est dos au mur et doit réagir.

L'Union, Bruges et Gand peuvent frapper un grand coup

En Europa League, l'Union est aussi à un tournant. Avec quatre points, soit autant que Toulouse, les Unionistes peuvent prendre une première option sur la deuxième place du groupe. Les troupes d'Alexander Blessin se rendent au LASK Linz, dernier avec zéro point, et doivent viser une victoire en espérant qu'Aron Donnum et ses coéquipiers ne créent pas l'exploit contre Liverpool.

Un échelon plus bas, en Conference League, La Gantoise (7pts) peut presque déjà valider sa qualification. Si le Zorya (4pts) et le Maccabi Tel Aviv (3pts) ont encore un match de moins, une victoire sur la pelouse islandaise de Breidablik (0 point) propulserait les Buffalos sur un siège plus que confortable avant les deux dernières journées.

Situation similaire pour le Club de Bruges, contre Lugano. Une victoire mettrait la formation suisse, troisième, à six longueurs des Blauw & Zwart. Les joueurs de Ronny Deila, qui doivent encore aller à Besiktas et recevoir Bodo/Glimt, joueront un match crucial : une victoire peut les assurer à 99% de la qualification voire de la première place, une défaite redistribuerait les cartes de tout le monde.

Genk ne doit pas penser à la calculatrice

Dernier représentant belge cette saison, le Racing Genk est dans la poule la plus disputée de cette compétition. La Fiorentina, Ferencvaros et les Limbourgeois comptent cinq unités, loin devant Cukaricki (0). C'est à Ferencavros que les joueurs de Wouter Vrancken se rendront, ce jeudi. Une défaite combinée à une victoire de la Fiorentina contre le dernier mettrait Genk dans une situation difficile. L'inverse mettrait le KRC sur du velours.