Un bémol pour Doku ? "Pour être le meilleur du monde, il faut durer dans le temps"

Doku était complètement déchaîné samedi dernier contre Bournemouth en Premier League, marquant un but et offrant quatre passes décisives au cours d'un seul match.

Dans le podcast 4-0, on se demande si Doku peut être considéré parmi les meilleurs du monde dans cette performance ponctuelle. Marc Degryse et Frank Boeckx donnent leur avis.

Boeckx semble être d'accord avec cette affirmation de manière prudente. "Si vous détruisez tout dans la meilleure équipe du monde, alors oui, vous en faites partie", opine Boeckx. "Bien sûr, il faut pouvoir maintenir ce niveau sur la durée pour prétendre être le meilleur du monde", ajoute-t-il.

Selon Marc Degryse, Doku doit d'abord faire ses preuves contre des équipes de meilleur calibre. "Dans de vrais grands matchs. Celui-ci était contre, avec tout le respect dû, Bournemouth. S'il répète cela contre Liverpool et Chelsea, alors il réussira", affirme Degryse.

Doku est en train d'améliorer considérablement ses statistiques par rapport aux saisons précédentes. Cependant, selon Boeckx, il n'est pas toujours évident d'améliorer ses statistiques dans une équipe de premier plan. "Certains joueurs voient leurs statistiques diminuer lorsqu'ils évoluent dans un espace plus restreint. C'est plus difficile car les équipes anticipent et reculent. C'est là que réside la force de Doku", conclut l'analyste.