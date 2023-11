"Carl Hoefkens ? Je commence à douter"

La claque reçue à l'Antwerp ne fait que raviver les doutes autour de Carl Hoefkens. Chacun a son mot à dire concernant la situation de l'entraîneur du Standard.

A la défaite à Gand et au partage contre un faible Malines s'est ajouté le lourd revers sur la pelouse de l'Antwerp. Si Carl Hoefkens n'est pas encore menacé, il sent malgré tout une certaine pression s'installer au fil des rencontres. Les succès contre le Club de Bruges et Anderlecht semblent déjà loin.

De l'extérieur, les analystes sentent le vent tourner : "J’ai toujours pensé que Hoefkens serait parfait pour le Standard, mais maintenant je commence à douter. Je ne vois pas sa griffe" déclare Thomas Chatelle au Belang van Limburg.

Pour le consultant, sa gestion des derniers matchs pose question : "Contre Malines, il a changé tout son milieu de terrain à 1-0, après quoi il n’y avait plus d’équilibre. Contre l'Antwerp, il aurait pu remplacer toute son équipe après cette terrible première mi-temps, mais il n’a rien fait au repos". Les prochains matchs contre Genk et le Club de Bruges s'annoncent cruciaux pour le Standard.