Nouveau venu chez les Diablotins, Nathan Ngoy peut-il déjà rêver plus haut ?

Nathan Ngoy semble enfin tenir ses promesses. Le jeune défenseur du Standard a été récompensé de ses bonnes prestations par une sélection chez les Diablotins.

Ce fut la belle surprise de la liste de Gill Swerts. Nathan Ngoy, 20 ans, titulaire 9 fois cette saison avec le Standard, a été appelé avec les U21 de la Belgique pour disputer les rencontres qualificatives pour l'Euro face à l'Écosse et l'Espagne.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune défenseur ne manque pas d'ambition. "J'avais appris ma sélection quelques jours avant et je suis content de retrouver des gens avec qui j'ai joué par le passé. Cela facilite mon intégration. C'est bien pour la suite et cela m'encourage à continuer de la sorte", a-t-il déclaré en conférence de presse ce mardi.

A un point de déjà penser au Diables Rouges, où les problèmes en défense ne cessent de poser question ? "C'est l'objectif en tout cas", a répondu Ngoy. "Le fait d'être ici et de croiser tous les jours des Diables Rouges, cela me donne envie de travailler encore plus. Cela me fait aussi plaisir de revoir certains joueurs que je connais et qui sont déjà chez les A."