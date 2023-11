🎥 Un ancien d'Anderlecht rentre dans la légende et pose un geste politique très fort au passage

Après son but face à la Somalie, Islam Slimani a célébré en brandissant un drapeau palestinien. Un geste bien moins polémique qu'en Europe.

Pour ce genre de geste, Islam Slimani aurait pu avoir des ennuis en Europe, où plusieurs joueurs ont déjà été sanctionnés pour leur prise de position en faveur de la Palestine. Mais l'ancien buteur du RSC Anderlecht ne risque rien en Algérie. Après son but, celui du 3-1 face à la Somalie, Slimani a en effet brandi un drapeau palestinien devant ses supporters.

Un geste qui pourrait cependant valoir à Islam Slimani et l'Algérie des poursuites de la part de la FIFA, qui n'autorise en théorie pas les démonstrations politiques sur le terrain à l'initiative des joueurs ou des fédérations (on se rappelle ainsi des interdictions de port de brassard en faveur des causes LGBT+ au Qatar). La fédération algérienne s'était déjà positionnée de manière forte en proposant d'accueillir les rencontres de l'équipe nationale de Palestine durant la guerre qui fait rage en ce moment à Gaza, ce que la FIFA avait refusé.

Slimani (ex-Anderlecht) dans la légende du football africain

Côté sportif, ce but fait entrer Islam Slimani un peu plus dans la légende : à 35 ans, il égale le record de buts en qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique (18 buts), qu'il détient désormais à égalité avec Didier Drogba. Un record qu'il devrait assez vite être seul à posséder au vu des nombreux matchs encore à disputer en zone CAF.