Tedesco a-t-il la poisse ? "On veut conclure en beauté et oublier ça"

Domenico Tedesco a connu des moments mouvementés pour sa première année à la tête des Diables Rouges. Lors des derniers rassemblements, il a ainsi trop souvent dû parler de l'extrasportif...

Les Diables Rouges ont connu une drôle de série ces 6 derniers mois lors des rassemblements internationaux. Tout a commencé en juin avec une "affaire Courtois" qui n'a pas encore connu sa conclusion ; le mois passé, des circonstances dramatiques forçaient l'arrêt de Belgique-Suède à la mi-temps. Et maintenant, c'est la météo (et le système de drainage du Stade Roi Baudouin) qui sont venus compliquer le travail de Domenico Tedesco.

Le Germano-Italien, cependant, n'a pas l'air d'être du genre superstitieux. "Il y a tout de même eu beaucoup de choses positives dont nous avons pu parler ces derniers mois. Mais en ce qui concerne cette semaine, nous étions surtout inquiets de ne pas pouvoir jouer ce match du tout. Cela aurait perturbé les plans car ce match a été utile", reconnaît le sélectionneur quand on lui parle de cette scoumoune qui semble le poursuivre. "Nous sommes reconnaissants envers Louvain pour leur accueil".

La réception de l'Azerbaïdjan, désormais, sera l'occasion d'exorciser les derniers souvenirs de Belgique-Suède et de l'attentat qui a tragiquement interrompu la rencontre. "Ce qui s'est passé était d'une grande tristesse. Et bien sûr, nous voulons profiter de ce dimanche pour célébrer la campagne qualificative avec nos supporters. Nous leur devons bien ça, afin de laisser derrière nous la tristesse du dernier match et finir en beauté", espère Domenico Tedesco.