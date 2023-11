Wout Faes ne compte pas lâcher sa place de titulaire

Wout Faes a vu ses concurrents réaliser un bon match contre la Serbie. Maintenant, il compte rappeler ce dimanche que le titulaire en défense centrale, c'est lui...

Wout Faes (25 ans) avait joué 5 minutes sous le maillot des Diables Rouges à l'ère Roberto Martinez. Au Qatar, malgré les critiques concernant une charnière centrale vieillissante, le défenseur de Leicester City avait regardé les trois matchs de poule du banc. Mais ça, c'était avant. En 2023, Faes enchaîne les titularisations : neuf d'affilée, et une montée à la mi-temps contre la Serbie mercredi.

L'ironie, c'est que lui qui était si réclamé par les supporters sous Roberto Martinez... est probablement le Diable le plus critiqué sous Domenico Tedesco. Et contre la Serbie, Ameen Al-Dakhil et Zeno Debast ont gagné des points. "Je ne me préoccupe pas de la concurrence, il y en a toujours eu, c'est normal dans une telle équipe", sourit Wout Faes en conférence de presse. "Ça ne peut que me faire progresser, je vois ça comme quelque chose de positif".

Faes titulaire à l'Euro ?

Il faut dire que jusqu'à présent, le défenseur de Leicester n'a pas trop à s'en faire pour son statut de titulaire : visiblement, Tedesco en est fan. "J'ai reçu ma chance et je l'ai bien saisie. Oui, mon statut en équipe nationale a changé, c'est clair. Mon temps de jeu en témoigne. Contre la Serbie, c'était un match amical, le coach a fait des essais. Je suis content d'avoir joué 45 minutes", continue un Faes assez serein.

Un seul objectif désormais : rester titulaire à l'Euro 2024. "Je veux continuer à jouer. C'est mon seul objectif personnel. Mais en football, il n'y a pas de garanties. Al-Dakhil a fait un bon match ? Je suis content pour lui", conclut Faes. Qui devra être impeccable dimanche face à des Azéris ayant giflé la Suède cette semaine...