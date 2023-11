Le marketing Messi n'est pas fini : voilà où se tiendra la finale de la Copa America

Lionel Messi est devenu une sensation aux USA également, et on compte bien en profiter du côté de Miami. La finale de la Copa America 2024 se tiendra ainsi... en Floride.

La Copa America 2024 sera une édition panaméricaine : comme en 2016, les rencontres se dérouleront aux USA, tandis qu'en plus des 10 équipes sud-américaines, 6 équipes de la zone CONCACAF participeront à ce tournoi habituellement consacré à la zone CONMEBOL.

Si on ignore encore le déroulement précis de la compétition, la confédération sud-américaine de football a communiqué cette semaine où se tiendront le match d'ouverture et la finale de la 48e Copa America. Elle débutera ainsi le 20 juin à la Mercedes-Benz Arena d'Atlanta, et se terminera le 14 juillet au Hard Rock Stadium de Miami.

L'objectif est clair de la part des organisateurs : croiser les doigts pour que l'Argentine, championne en titre, aille jusqu'en finale pour que Lionel Messi aie l'opportunité d'écrire un peu plus l'histoire dans la ville de l'Inter Miami. On peut s'attendre à un beau marketing à l'Américaine si cela devait être le cas !