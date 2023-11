Thibaut Courtois défendu par un ancien Diable Rouge

Le cas Courtois divise parmi les supporters et les observateurs des Diables Rouges. Le gardien de but a été défendu par un ancien Diable.

Sur le plateau de VTM Sports, plusieurs analystes ont donné leur avis sur le cas Thibaut Courtois. Alors que le sélectionneur a récemment ouvert la porte au gardien de but du Real Madrid, le dossier est encore chaud et ne sera certainement réglé qu'une fois Courtois revenu de blessure.

Pour Olivier Deschacht, présent en plateau, Tedesco devrait en effet discuter avec Courtois. "Je crois que Thibaut est surtout campé sur ses principes et assez têtu. À mon avis, lui et Domenico Tedesco devraient s'asseoir ensemble et discuter", estime l'ancien défenseur d'Anderlecht.

Courtois et Tedesco vont-ils discuter ?

Une opinion partagée par Timmy Simons, également en plateau et actuellement entraîneur de Dender. "En tant que coach, vous ne pouvez pas gagner cette bataille. Bien sûr, il faut être clair et poser des limites, mais il faut aussi pouvoir discuter", estime l'ex-Diable Rouge, qui a lui aussi porté le brassard belge à plusieurs reprises. Tedesco semble quoi qu'il en soit se diriger vers cette solution.