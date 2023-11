🎥 "P***ain de m*rde ! Calme toi !" : les images saisissantes du vestiaire d'Anderlecht lors du Clasico perdu face au Standard

Il y a quelques semaines, Anderlecht a perdu le Clasico face au Standard. Les Mauves avaient pourtant tout en main mais se sont totalement effondrés en deuxième mi-temps.

Les raisons de cet échec sont sans doute multiples. Le niveau de jeu affiché par le Standard, certes. Mais également le comportement des joueurs d'Anderlecht, qui menaient pourtant 0-2 à la mi-temps.

C'est en effet ce que met en lumière le nouvel épisode de "Mauve", diffusé par Play Sports. Lors du retour aux vestiaires après 45 très bonnes minutes de la part d'Anderlecht, le capitaine Jan Vertonghen n'a pas supporté de voir certains de ses coéquipiers jubiler.

"Calme-toi, assieds-toi ! Calme-toi ! Putain de merde !", s'est alors exprimé Jan Vertonghen, énervé. Brian Riemer avait pourtant prévenu ses hommes : "Ce match peut basculer !".

Et effectivement, le Clasico a complètement basculé. Quelques instants plus tard, le Standard avait totalement retourné la situation et menait dans un match qu'il gagnait finalement 3-2.