Cameron Puertas, roi d'Europe : comment le milieu de l'Union prend sa revanche sur Geraerts

Nous sommes à mi-parcours du championnat régulier. L'homme de la saison jusqu'à présent ? C'est Cameron Puertas. Buts, passes décisives, dribbles tranchants, jeu en pivot...Le Suisse de l'Union Saint-Gilloise montre enfin son plein potentiel.

L'Espagnol de 25 ans, né à Lausanne, en Suisse, réalise une excellente saison. C'est le moins que l'on puisse dire. Sa valeur marchande sur Transfermarkt est passée de 1,2 million d'euros à 4 millions d'euros, ce qui n'est pas illogique au vu de ses performances.

Tant en Europa League qu'en Jupiler Pro League, Puertas explose totalement. Dans le système d'Alexander Blessin, il est plus important que jamais. La saison dernière, sur une saison complète, il a marqué 5 buts en 1153 minutes et délivré une passe décisive. Alors que cette saison, il en est déjà à 4 buts et 14 passes décisives en 1700 minutes, toutes compétitions confondues.

Avec ses 14 passes décisives délivrées cette saison, Puertas est le meilleur passeur en Europe. En Belgique, il tient largement les Leoni, De Cuyper, Lazare, Balikiwsha et les autres à distance. Il est également le joueur le plus décisif de Pro League, devant Dreyer et Koita.

Son entraîneur, Alexander Blessin, ne cesse de se montrer élogieux envers son milieu de terrain. "Puertas a apporté beaucoup d'intensité depuis le début de la saison. Il est très important pour l'équipe. Il peut marquer, il donne des passes décisives et il est le parfait joueur au milieu de terrain. Cameron court beaucoup de mètres, et aussi beaucoup à haute intensité".

La grande victoire de Puertas...et d'Alexander Blessin

Il faut savoir que Puertas a parcouru un très long chemin avant de s'imposer de la sorte en Belgique et à l'Union. Arrivé en janvier 2022 à Saint-Gilles, il ne joue que 9 matchs en seconde partie de saison sous Felice Mazzù. Il n'est titularisé qu'à une seule reprise. La situation sous Geraerts, alors que l'Union réalise une nouvelle saison de très haut niveau, est elle aussi très compliquée. Le Suisse ne joue presque pas, et se contente de rares entrées au jeu. Il marque pourtant dans des matchs très importants. Comme à l'Antwerp en Play-offs, empêchant l'Union de perdre le titre - à ce moment-là.

Au micro de la RTBF, Puertas livrait son ressenti quant à sa situation sous Geraerts. "Sous Karel Geraerts, je n’étais pas dans mon assiette : il me disait qu’il avait confiance en moi. Mais je voyais bien le maigre temps de jeu que j’obtenais le week-end. Je savais qu’un jour, ma chance viendrait… si pas à l’Union, alors ailleurs. Si le coach n’avait pas changé cet été, j'aurais sans doute demandé mon bon de sortie."

Depuis, il est devenu tout bonnement indispensable, et son nom est l'un des premiers que coche Blessin sur la feuille de match. Cette victoire, elle est également celle du coach allemand, qui lui accorde énormément de confiance et lui laisse désormais des responsabilités digne d'un cadre incontournable.

Puertas impressionne tout le monde

Outre ses coéquipiers et son coach, Puertas s'attire depuis les éloges du monde du football belge. Les derniers en date ? Ceux de l'ancien buteur des Diables Rouges, Wesley Sonck.

"Ses actions individuelles, ses courses, sa préparation physique. Le fait qu'il élimine quelqu'un si facilement et après tant de minutes ? C'est miraculeux", a déclaré Sonck dans Extra Time.

Puertas semble quant à lui totalement lancé et conscient que tant son rôle que son statut ont considérablement évolué. "Je veux aider l'équipe. C'est bien que grâce à mon but, nous soyons toujours invaincus, depuis neuf matches maintenant. Nous essayons d'apporter le plus d'intensité possible à l'équipe et j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice", a déclaré Puertas après son but importantissime - et superbe face à La Gantoise.