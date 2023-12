Les éloges d'un Diable Rouge : "L'Union est la meilleure équipe de Belgique"

L'Union Saint-Gilloise est plus que jamais leader de Pro League. Vainqueurs du Cercle de Bruges ce dimanche (2-1), les Bruxellois ont gagné 8 de leurs 9 derniers matchs.

L'Union semble actuellement intouchable en championnat. La preuve avec cette victoire assez évidente face à un Cercle de Bruges qui fait pourtant partie des concurrents au top 6.

Dans son interview d'après-match au micro d'Eleven/DAZN, le joueur du Cercle de Bruges et Diable Rouge Hugo Siquet a reconnu la supériorité de l'Union.

"Ce n'est pas pour rien qu'ils sont leader. C'est pour moi la meilleure équipe du championnat. On a pourtant réussi à les mettre en difficulté. On sait que face à de telles équipes, tu fais 1,2, ou 3 erreurs et tu prends directement des goals. C'était déjà le cas au match aller. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a montré aujourd'hui. C'est un bon match pour le futur, pour qu'on en tire beaucoup d'enseignements."