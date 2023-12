Un futur Diable : ce Brugeois peut-il tout faire basculer avant l'Euro ?

Depuis son côté gauche, Maxim De Cuyper a une nouvelle fois été très intéressant contre le Standard, bien qu'en face de lui, Isaac Price n'évoluait pas à son poste de prédilection. Le Blauw & Zwart, même s'il ne compte aucune sélection avec les Diables, est toujours en course pour aller à l'Euro.

Ce samedi soir, la Belgique apprenait qu’elle affronterait la Roumanie, la Slovaquie et un barragiste en poules de l’Euro 2024. Un tirage abordable, qui devrait permettre aux Diables de rejoindre les 1/8es de finale assez aisément.

Après la décevante Coupe du Monde au Qatar, les doutes étaient nombreux concernant la nouvelle génération belge. Mais force est de constater que Domenico Tedesco a formé un vrai groupe, capable s’assumer un statut d’outsider important l’été prochain.

Alors que la compétition ne débutera que dans sept moins, notre sélectionneur connaît déjà probablement une bonne partie de l’effectif qui se rendra chez nos voisins allemands peu avant le milieu du mois de juin. Cependant, quelques surprises sont encore permises.

© photonews

Maxim De Cuyper peut-il rabattre les cartes ?

Si Roberto Martinez avait l’habitude de reprendre Simon Mignolet, Hans Vanaken ou encore Dedryck Boyata, Domenico Tedesco ne pêche jamais en Venise du Nord.

Pourtant, sur le côté gauche, Maxim De Cuyper pourrait renverser la hiérarchie. Certes, l’ancien de Westerlo ne compte pas encore la moindre sélection avec les Diables. Mais l’absence de profils sur ce flanc « force » Arthur Theate à y évoluer.

Cependant, le Rennais ne joue pas à son poste de prédilection et semble se sentir bien mieux en défense centrale, où Wout Faes n’apporte plus satisfaction et où Zeno Debast manque encore cruellement de métier face à des attaquants expérimentés.

Theate n’est pas beaucoup plus âgé que le défenseur d’Anderlecht, mais il a le mérite d’évoluer dans un grand championnat depuis plus de deux saisons et de côtoyer, chaque semaine, des attaquants de classe mondiale.

La Coupe du Monde en point de mire

Sur son côté gauche, Maxim De Cuyper apporte beaucoup. Presque autant offensivement que défensivement, d’ailleurs. Intraitable lorsqu’il doit protéger son rectangle, le Diablotin se projette vers l’avant à de multiples reprises avant d’utiliser sa qualité de centre.

Contre le Standard, le numéro 55 brugeois a été l’un des meilleurs sur la pelouse, bien qu’en face de lui, Isaac Price n’évoluait pas à son poste de prédilection. Seul son apport statistique n’est pas à la hauteur de sa meilleure saison, mais le début d’exercice difficile du Club n’a évidemment pas aidé.

Si Domenico Tedesco décide encore de s’en passer jusqu’à cet été, il y a fort à parier que le latéral du Club de Bruges intègre le noyau A dès le mois de septembre, en vue de la Ligue des Nations puis de la Coupe du Monde 2026. Le futur de la Belgique sur le flanc gauche.