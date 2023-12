Et si la position de Kasper Schmeichel se mettait à vaciller à Anderlecht ?

Maxime Dupé sera titulaire ce jeudi en Coupe de Belgique face au Standard. Parviendra-t-il à changer la perception de Brian Riemer et bousculer la hiérarchie des gardiens ?

Kasper Schmeichel est devenu très rapidement le numéro un dans les buts d'Anderlecht, mais il n'a pas été totalement irréprochable depuis. Contre OHL, le RWDM et Westerlo, le Danois a paru fébrile, ce qui a déclenché des réactions sur les réseaux sociaux.

Schmeichel est sans conteste meilleur footballeur

Schmeichel semble subir le poids des âges, mais sur certaines phases, il possède l'expérience nécessaire pour savoir comment réagir. Pas étonnant alors de ne pas le voir sauter sur certains tirs imparables.

Schmeichel n'a pas encore eu besoin d'arrêts miraculeux pour aider Anderlecht à prendre des points. Et pour l'instant, c'est ce qui compte le plus pour Brian Riemer : marquer plus de buts que son adversaire. Pour lui, Schmeichel est également précieux dans la construction du jeu.

C'est aussi là que Maxime Dupé, beaucoup moins à l'aise balle au pied, est en retard. Il a été formé en France, où les gardiens de but sont moins conscientisés quant à l'importance du jeu au pied. Brian Riemer, lui, veut que son gardien fasse partie intégrante du jeu développé par l'équipe. Que ce soit en demandant le ballon à ses défenseurs ou en lançant des offensives via des longs ballons.

Une situation inchangeable ? Sûrement pas

Les critiques émises par les supporters sont-elles alors injustes ? Il est vrai que Dupé avait réalisé quelques très bonnes prestations avant d'être relégué sur le banc. Ce jeudi, il voudra sortir le grand jeu pour resserrer l'étau autour de Schmeichel.

Car il n'est pas acquis pour Riemer que Schmeichel reste le numéro 1. Comme pour ses joueurs de champ, il se réjouit de la concurrence entre ses gardiens. Il insiste à chaque fois sur le fait que tout se déroule calmement et sereinement entre ses deux portiers, et qu'ils ont tous les deux le sourire à l'entraînement.

Bien sûr, un entraîneur ne dira jamais que ses gardiens ne sont pas satisfaits de cette concurrence. Dupé n'était pas content à Courtrai lorsque le transfert de Schmeichel venait d'être annoncé et que le Danois était assis dans les tribunes aux côtés de Jesper Fredberg.

Bref, Dupé voudra à nouveau faire ses preuves et s'attend à un traitement équitable de la part de son coach. S'il saisit sa chance quand elle se présente - comme ce jeudi -, alors il pourrait bien faire vaciller la position de titulaire occupée par Schmeichel.