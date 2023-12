Le "joueur de l'année" en Série A est une figure bien connue de la Pro League !

La saison dernière, Naples a remporté la Série A avec conviction. Il n'est donc pas illogique de voir les récompenses individuelles attribuées au club du sud du pays.

Par exemple, le prix du « Joueur de l’année » a été décerné à Victor Osimhen. L'attaquant nigérian a aidé les Napolitains à remporter leur premier sacre en 33 ans, avec 26 buts en 32 matchs et un titre de meilleur buteur de la compétition.

Il y a quatre ans, l'attaquant du Sporting Charleroi quittait le Mambourg pour Lille. Acheté contre 3.5M€ à Wolfsburg après un prêt, il a été vendu quelques mois plus tard contre 22.4M€. Les Dogues avaient aussi fait une belle opération, en revendant leur attaquant au Napoli contre 75M€. Aujourd'hui, il est estimé à près de 120M€ par Transfermarkt.

Victor Osimhen wins the 2023 AIC Serie A Footballer of the Year award 🇳🇬👑 pic.twitter.com/iY3SQePQio