Anderlecht risque aussi une lourde sanction suite aux évènements du Clasico contre le Standard

Un match entre Anderlecht et le Standard, ce n'est jamais calme. La preuve encore ce jeudi, avec de regrettables évènements s'étant déroulés vers la fin du match de Coupe de Belgique.

Ce jeudi, le public du Lotto Park a été témoin (et acteur) de jet de fumigènes et de chaises entre les supporters d'Anderlecht et du Standard.

Des évènements auxquels le Standard a répondu fermement, en décidant de ne pas envoyer ses supporters ce dimanche à Anderlecht. Le Standard risque d'ailleurs un huis-clos.

Anderlecht également sanctionné après les évènements contre le Standard ?

Mais, comme le rappelle Le Soir, c'est aussi le cas d'Anderlecht. Les Bruxellois sont toujours sur le coup d'un sursis datant d'octobre 2022, après un Clasico disputé à Sclessin.

Le sursis était encore effectif lorsque les évènements de ce jeudi ont eu lieu. A l'époque, Anderlecht avait été sanctionné d'un huis-clos effectif pour deux rencontres, bénéficiant également d'un sursis pour deux rencontres (à domicile).