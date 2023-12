Les fans de Charleroi tirent la sonnette d'alarme : "Désespoir ; Un échec flagrant"

Le Sporting de Charleroi est dans une situation sportive compliquée. Les Zèbres ont été éliminés de la Coupe de Belgique par l'Antwerp après avoir mené 0-2. En championnat, ils sont 12e, à seulement 2 points de la zone rouge.

Au lendemain de cette défaite en Coupe de Belgique, le groupe de supporters de Charleroi des Storm Ultras a posté un message sur sa page Facebook. Les résultats enregistrés cette saison n'indiquent selon eux rien de bon et risquent d'appeler à encore pire. Et cela, malgré un nouvel investisseur.

"La base des supporters les plus fidèles, les plus patients, voire les plus amoureux aveuglément du blason, commencent à sombrer dans le fatalisme, la perte de fréquentation et le désespoir, le mot n’est pas exagéré."

12e du championnat, Charleroi s'apprête à jouer contre l'Union, le Standard, Saint-Trond puis Malines. "Le classement au 27/12 sera un point de départ d’une opération soit de sauvetage soit d’objectifs plus ambitieux mais avec de toute façon d´insdispensables changements stratégiques si on veut que ce blason sorte de l’obscurité actuelle", considèrent les Storm Ultras.

Les Ultras de Charleroi font passer un message à la direction

Ces derniers se sont également adressés à la direction, au staff et aux joueurs. "Cette situation est un échec flagrant à tous niveaux. Vous portez entièrement la responsabilité de cette faillite. Prenez vos responsabilités par des actes et des actions concrètes (...) Taisez-vous et ne venez pas nous donner des leçons."

"La Tribune ne vous fait plus confiance. Elle chantera pourtant pour tous ces gens. Elle chantera pourtant pour le blason.Elle chantera pour espérer que chaque petit point influencé par la ferveur permette dans l’immédiat de sauver le Sporting. Qui était là avant votre arrivée et qui sera encore là après vos départs. Quelle que soit la division."

Voilà qui est dit...