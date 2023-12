Un nouveau Diable Rouge au FC Barcelone ?

Barcelone a désespérément besoin d'un milieu de terrain défensif solide. Les Catalans ont désormais jeté leur dévolu sur un Diable Rouge : Amadou Onana. Selon la presse espagnole, il figure en bonne place sur la liste.

Onana est un fan de Barcelone. C'est l'un des quatre clubs qu'il suit sur Instagram, en plus des trois pour lesquels il a déjà joué. Il a toujours un contrat avec Everton jusqu'en 2027, mais les Toffees se battent pour assurer leur survie en Premier League et ont écopé d'une pénalité de 10 points pour non-respect du fair-play financier.

En Catalogne, on recherche toujours "le nouveau Yaya Touré" et c'est le profil du Diable Rouge qui a tapé dans l'œil de la direction, selon les dires de Mundo Deportivo. Cependant, le joueur de 22 ans serait une option coûteuse, car sa valeur marchande est estimée à 50 millions et même avec cela, Everton ne serait pas satisfait. Un problème potentiel, puisque le Barça doit aussi grandement surveiller ses dépenses.

Barcelone n'est pas le seul club ayant ciblé Amadou Onana, puisque le capitaine occasionnel des Diables figure aussi sur les tablettes de grands clubs anglais. Il serait surprenant de ne pas le voir franchir un cap important très prochainement.