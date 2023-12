L'ancien d'Anderlecht Amir Murillo s'éclate à Marseille : "Marquer son premier but devant 60 000 personnes..."

Recruté cet été par l'Olympique de Marseille en provenance du RSC Anderlecht, Michael Amir Murillo est en train de réussir son défi. Il est en effet devenu un joueur important de l'OM.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Michael Amir Murillo s'est exprimé sur son premier but pour Marseille, le 06 décembre dernier lors d'une victoire 3-0 contre Lyon.

"Évidemment après avoir marqué ce premier but surtout au vélodrome devant 60.000 personnes, la sensation est géniale", a-t-il expliqué. Ce but… Cela m’a procuré de la joie, la chair de poule, le sentiment d’un travail accompli et de rendre à l’entraîneur la confiance qu’il m’a accordée en me mettant titulaire dans un match d’une telle importance."

Critiqué en Belgique à Anderlecht, Murillo est pourtant en train de se frayer une place de choix dans l'effectif de l'OM. "J’ai connu d’autres clubs et évidemment la pression est totalement différente ici, beaucoup plus forte. Ce qui représente le club pour la ville, pour les supporters… Pour moi c’est nouveau, mais je vais être honnête : ça me plaît énormément. J’aime cette exigence, ça oblige les joueurs à être toujours en forme, à ne jamais se relâcher, à répondre présent pour chaque match."

Le Panaméen considère également la Ligue 1 comme un championnat très relevé. "Quand on n’est pas à l’intérieur de ce championnat, on ne s’en rend pas compte. Mais le niveau est élevé, certains pensent vu de l’extérieur que ce n’est pas un championnat très compétitif mais je peux confirmer que le panorama est totalement différent et le niveau individuel ou collectif est très relevé ici."