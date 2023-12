L'inquiétude grandit pour Jérémy Doku

Pas de Jérémy Doku dans le groupe de Manchester City. Le Diable Rouge est toujours sur la touche.

Jérémy Doku était sorti de manière précoce en deuxième mi-temps contre Tottenham il y a deux semaines. Une frayeur pour Pep Guardiola qui a très vite fait de Doku l'un de ses cadres.

Plus de peur que de mal semblait-il : son absence contre Aston Villa en semaine ne relevait que de la précaution, laissant augurer d'une simple fatigue musculaire et non d'une blessure sérieuse comme crainte initialement.

Seulement, le Diable Rouge est toujours absent de la sélection de City pour le match de cette après-midi contre Luton Town. Cette nouvelle absence relève-t-elle toujours de la précaution ou faut-il craindre une nouvelle alerte musculaire après une période où son corps l'a enfin laissé tranquille ?