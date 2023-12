Anderlecht confronté à un gros soucis en défense dans les semaines à venir ?

Zeno Debast a été averti lors du Clasico. Le voici désormais sous la menace d'une suspension.

Ce n'est un secret pour personne, Anderlecht s'affaire pour trouver un nouveau défenseur vu les incertitudes quant aux futures décisions de Jan Vertonghen et Zeno Debast. Mais le manque de profondeur du noyau à ce poste se fait déjà ressentir dès maintenant.

Contre le Standard, Debast a écopé de son quatrième carton jaune de la saison. Encore un et il sera suspendu, laissant un grand vide aux côtés de Jan Vertonghen. Et avec des matchs contre Genk, l'Antwerp et le Cercle de Bruges avant la trêve, l'éventualité n'est pas à prendre à la légère.

Si Vertonghen a tout joué cette saison, Zeno Debast a quant à lui manqué un match : c'était en début de championnat, à Saint-Trond. Killian Sardella avait alors dépanné dans l'axe, laissant le flanc à Louis Patris. Anderlecht avait gardé le zéro ce jour-là mais s'en était surtout remis à Maxime Dupé pour tenir jusqu'au bout.