L'intérêt d'Anderlecht est concret et se confirme : "Rejoindre le RSCA serait spécial pour moi"

C'est donc désormais confirmé : pour le rôle de doublure de Colin Coosemans, Anderlecht pense à Kjell Peersman, fils de l'ex-Mauve Tristan Peersman. Le jeune gardien du PSV Eindhoven ne l'a pas caché.

Le RSC Anderlecht se cherche un gardien n°2. La saison passée, derrière Colin Coosemans qui était déjà un titulaire "surprise", les Mauves ne pouvaient compter que sur Mads Kikkenborg, un transfert "made in" Jesper Fredberg qui n'a jamais vraiment convaincu ses entraîneurs respectifs. Les jeunes du RSCA Futures ne font pas forte impression non plus.

Les noms de Thomas Kaminski et Gaëtan Coucke ont été cités, mais le premier vient de signer à Charlton, en Championship, tandis que la piste menant au deuxième n'a jamais été concrète. Kjell Peersman (21 ans), par contre, est une réelle possibilité.

Anderlecht veut Kjell Peersman

Le jeune gardien de but du PSV Eindhoven a reconnu, dans un entretien accordé à La Dernière Heure, que l'intérêt du Sporting d'Anderlecht était réel. Et celui dont le père Tristan a joué 6 ans à Anderlecht (31 matchs) n'est bien sûr pas insensible à ces avances.

"Rejoindre Anderlecht serait spécial pour moi. Mais mon père ne me pousse pas à y signer", affirme Peersman. "ll me dit de faire ce qui me rend heureux. Ce qu'il a vécu à Anderlecht est du passé". Tristan Peersman, considéré comme un grand talent, ne s'est jamais imposé au RSCA.

L'objectif de Kjell Peersman est de passer un cap : "Je suis actuellement n°3 au PSV, donc je viens en D1A, c'est pour être au moins n°2", souligne-t-il. "Certains clubs me proposent de venir concurrencer le n°1 mais je ne suis pas contre une trajectoire avec un avenir dans un grand club".

C'est, selon toute vraisemblance, ce qu'Anderlecht lui proposera. "J'espère y voir plus clair cette semaine", conclut la potentielle future doublure de Colin Coosemans.