🎥 Europa League : Charles De Ketelaere buteur, Philippe Clement et les Rangers terminent en force

Suite et fin de l'ultime journée de la phase de groupes en Europa League. 

Groupe A

West Ham - Freiburg

La rencontre au sommet a tourné en faveur des Anglais avec des buts de Kudus (14e) et Alvarez (42e), qui permettent aux Hammers de terminer premier du groupe. Les Allemands sont en barrages.

Olympiakos - TSC

El Kaabi (21e), Podence (40e et 42e), Illic (46e) et El-Arabi (67e) sont les buteurs Grecs, Ðakovac (48e) et Cirkovic (60e) ont eux sauvé l'honneur des Serbes. L'Olympiakos est reversé en Conference League.

Groupe B

Ajax - AEK Athènes

Ultime chance pour une des deux formations d'être repêchée en Conference League. Après une campagne désastreuse, à l'image de sa saison, l'Ajax a su saisir cette opportunité. Akpom (5e) ouvrait rapidement le score avant que Garcia n'égalise (11e). Mais les Néerlandais reprenaient la main via Taylor (20e) puis Akpom (56e). L'Ajax arrache la troisième place synonyme de Conference League.

Brighton - Marseille

Phocéens et Seagulls se disputaient la première place du groupe, synonyme de qualification directe. Et c'est Brighton qui a remporté la mise avec un but en fin de match de João Pedro (88e). L'OM est donc barragiste.

Groupe C

Betis - Rangers

Deuxièmes du groupe avant la rencontre, les hommes de Philippe Clement sont assurés d'être au minimum en Conference League mais souhaitaient tout faire pour rester en Europa League. Sima (10e), l'ancien de Genk Cyriel Dessers (20e) et l'ex-Anderlechtois Kemar Roofe (78e) sont les buteurs écossais. Miranda (14e) et Perez (37e) ont inscrit les buts andalous. Les Rangers terminent donc premiers.

Aris Limassol - Sparta Prague

Malgré un but de Bengtsson pour l'Aris (84e), Kuchta (4e) et Birmancevic (11e et 45e) offrent la victoire aux Tchèques qui dépassent le Betis et s'emparent de la deuxième place.

Groupe D

Rakow - Atalanta

Après sa belle victoire face à Milan en championnat, Charles De Ketelaere (titulaire) et les siens ont validé leur qualification directe pour le tour suivant avec la première place du groupe. Muriel (14e et 71e), Bonfanti (26e) et CDK dans les arrêts de jeu, sont les buteurs italiens.

Sporting - Sturm Graz

Les Autrichiens avaient encore de quoi se battre dans le groupe, dans son duel à distance avec Rakow. Mais ils ont subi la loi du Sporting, bien trop fort. Gyökeres (39e) et Gonçalo Inácio (60e et 70e) sont les buteurs Vert & Blanc. Sturm Graz termine troisième.