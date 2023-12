Un changement majeur enfin en place à La Gantoise !

Ne dites plus Ghelamco Arena. Depuis juin déjà, le nom était obsolète, mais apparaissait toujours sur l'enceinte de La Gantoise ; c'est enfin corrigé.

Paul Gheysens, CEO de l'entreprise Ghelamco, devait avoir un petit sourire à chaque fois qu'il passait sur le ring de Gand. Ou à chaque fois qu'il voyait un article mentionnant encore, par habitude, la "Ghelamco" Arena pour parler du stade de La Gantoise. En effet, alors que le contrat de sponsoring entre le club gantois et Ghelamco était terminé depuis juin, le nom de l'entreprise de construction figurait toujours bien en vue sur le stade, et beaucoup avaient du mal à intégrer le changement de nom.

Il sera peut-être plus évident maintenant. Enfin, 6 mois plus tard, les lettres "Ghelamco" ont été enlevées de la KAA Gent Arena (comme il faut donc l'appeler), et ne seront plus visibles à des kilomètres à la ronde. Reste à voir quel sponsor remplacera Ghelamco. Des discussions étaient en cours avec plusieurs candidats mais rien n'a encore été officialisé.