Bientôt la fin pour Hein Vanhaezebrouck ?

A 59 ans, Hein Vanhaezebrouck a à son actif une longue carrière dans le coaching, couronnée de succès. Mais l'actuel coach de La Gantoise songerait-il à arrêter ?

Ce lundi soir, Hein Vanhaezebrouck a confirmé une fois de plus son statut de coach incontournable dans le paysage actuel du football belge. Le T1 de La Gantoise a en effet remporté le trophée Raymond Goethals, devancant ainsi Will Still et Wouter Vrancken.

Au micro d'Het Laatste Nieuws, Vanhaezebrouck s'est exprimé au sujet de sa situation actuelle. "Je suis un rationaliste, je vis dans le présent. A la fin de cette saison, je suis en fin de contrat. Il y a des discussions avec le nouveau président et propriétaire (Sam Baro, nda)."

Vanhaezebrouck a même laissé entendre que sa retraite n'était pas si inenvisageable. "Je ne sais pas encore ce qui se passera l'année prochaine. Tout est possible, il y a même une chance que j'arrête définitivement d'être entraîneur. Je vais avoir 60 ans."