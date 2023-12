Petite surprise pour Hein Vanhaezebrouck

Ce lundi soir se tenait la cérémonie de remise des trophées Raymond Goethals et Dominique D'Onofrio.

Le trophée Raymond Goethals récompense depuis 2011 le meilleur entraîneur belge de l'année civile écoulée. Les trois nominés étaient Hein Vanhaezebrouck, Will Still et Wouter Vrancken. Le jury est composé d'anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d'ex-lauréats du trophée, d'arbitres et de membres de l'organisation.

Vanhaezebrouck a ainsi remporté le trophée pour l'année 2023. Le coach de La Gantoise a gagné les Europe Play-offs et atteint les 1/4 de finale de la Conference League. Il avait déjà remporté le trophée Goethals en 2015, l'année du titre de La Gantoise.

Cela peut être considéré comme une surprise : Vrancken est en effet passé tout près du titre de Pro League avec Genk et Still a été la révélation de la saison dernière sur les bancs de Ligue 1.

Arthur Vermeeren a remporté le trophée Dominique D'Onofrio, récompensant le meilleur débutant en Pro League n'ayant pas plus de 20 ans. Le jeune Diable Rouge a totalement explosé cette année à l'Antwerp.