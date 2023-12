Un bon match ne suffira pas à Kasper Schmeichel, qui a au moins gagné du temps

Kasper Schmeichel tient enfin son premier match référence avec Anderlecht. Suffisant pour faire taire les critiques à son sujet ?

Kasper Schmeichel en avait bien besoin. Enfin, après de longs mois de critiques de plus en plus appuyées et de moins en moins discrètes à son encontre, le gardien danois a réalisé un vrai bon match, lors duquel il a été décisif à plusieurs reprises. Une réponse au meilleur des moments, alors que les propos de Carl Hoefkens à son encontre ("Ce gardien ne sait pas plonger") étaient rendus publics par le Standard et faisaient le buzz.

Ces propos étaient-ils déplacés, comme Brian Riemer semble le penser ? Non. Les rendre publics, peut-être un peu plus. Mais Hoefkens disait tout haut ce que pas mal d'observateurs pensaient tout bas : Schmeichel n'est pas des plus fit. Les supporters d'Anderlecht, les premiers, se moquaient depuis des semaines de la forme physique de leur portier (on en a vu l'appeler Kasper Schnitzel...). Ironique, quand on pense que le dernier titre du RSCA était conquis avec Frank Boeckx entre les perches.

Schmeichel a pris la main sur Dupé

Kasper Schmeichel a-t-il été bombardé titulaire à son arrivée sur base de son CV et surtout de sa nationalité ? Oui, c'est indéniable. Les dés étaient pipés. Fredberg comme Riemer peuvent bien le nier (et pourquoi ne le feraient-ils pas ?), mais il faut être naïf pour les croire. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas pris un ascendant désormais clair sur Maxime Dupé, même sur le plan sportif.

Le Français n'a ainsi rassuré personne en Coupe. Oui, il semble plus proche de ses défenseurs sur le plan relationnel (on a vu Vertonghen et Debast discuter à de multiples reprises avec lui), mais c'est aussi une question de personnalité. Schmeichel n'a pas la réputation d'être quelqu'un de très populaire au sein du vestiaire depuis le début de sa carrière. Est-ce indispensable ? Thibaut Courtois prouve le contraire.

Maxime Dupé est plus fort que la mouture 2023-2024 de Schmeichel sur sa ligne, c'est indéniable. Mais cela n'a jamais suffi pour être gardien au top ; le jeu au pied largement supérieur du Danois, son calme et l'absence globale d'erreurs dangereuses le placent au-dessus de Dupé actuellement. Cela fait-il de Kasper Schmeichel un gardien d'un niveau suffisant pour aller chercher le titre, pour être décisif dans les moments clefs (en Playoffs par exemple) ? Peut-être pas. Mais le poulain de Brian Riemer s'est racheté une crédibilité ce week-end. Il en avait bien besoin. On pourra désormais l'analyser plus factuellement, sans évoquer sa nationalité...