Anderlecht et Gand ne feront pas le poids : deux grands clubs ont fait une offre pour le jeune talent Stanis Idumbo

C'est une certitude : Stanis Idumbo ne sera bientôt plus un joueur de l'Ajax Amsterdam. Le jeune talent belge pourrait partir cet hiver et de grands clubs sont sur le coup.

Stanis Idumbo Muzambo (18 ans) et l'Ajax Amsterdam ne sont pas parvenus à trouver un accord pour une prolongation de contrat. Le jeune milieu créatif belge va donc quitter les Ajacides, soit cet hiver contre une indemnité de transfert, soit gratuitement au terme de son contrat en juin prochain.

Idumbo, qui évolue avec le Jong Ajax en D2 néerlandaise, est considéré comme un grand talent et son profil intéresse donc de nombreux clubs. En Belgique aussi, le Sporting d'Anderlecht et La Gantoise (où il a en partie été formé) ont été cités parmi les candidats potentiels. Mais l'international belge U19 devrait rebondir plus haut.

Selon Fabrizio Romano, qui suit le dossier depuis le début, deux clubs ont même déjà formulé une offre à Stanis Idumbo. Il s'agirait de Tottenham et du FC Séville. On ignore encore lequel des deux clubs aura les faveurs du jeune belge, mais les clubs belges auront fort à faire pour le convaincre...