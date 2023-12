"Rejouer le match contre Genk ? Nous serions la risée du monde entier !"

Tout le monde parle encore d'Anderlecht - Genk et le penalty des Limbourgeois qui n'a finalement pas été re-tiré. Brian Riemer, le coach d'Anderlecht, ne compte donner l'occasion à Genk de rejouer le match.

À Anderlecht, on a le sentiment que de nombreux matches auraient à être rejoués si Genk voyait sa plainte être acceptée. Cela ouvrirait la porte à de nombreuses plaintes. De plus, cela ne concerne même pas un but, mais un penalty. Questionné à ce sujet en conférence de presse après la victoire contre le Cercle de Bruges, Brian Riemer a défendu bec et ongles sa position et celle d'Anderlecht.

"J'en ai parlé à l'une de mes connaissances, qui est un ancien arbitre en Premier League. Il m'a dit que dans l'Histoire de la Premier League, en 31 ans, aucun match n'a été rejoué. J'espère que tout le monde fera preuve de bon sens. Je ne peux pas imaginer que ce match soit rejoué. Si cela se produit, nous serions la risée du monde entier."

Nous n'en sommes pas encore là. La plainte de Genk ne sera entendue qu'après le Nouvel An. Il est clair qu'en cas de décision favorable, Anderlecht ne laissera pas non plus l'affaire en suspens et défendra ses intérêts.