Plusieurs joueurs de Pro League ont disputé le premier match international de 2024

On joue déjà au football en ce jour de Nouvel An. Le Japon a affronté et battu la Thaïlande, avec plusieurs joueurs de Pro League sur la pelouse.

Le Japon débutera sa Coupe d'Asie le 14 janvier prochain face au Vietnam, et prépare déjà la compétition. Plusieurs joueurs de D1A ont rejoint les Samouraïs Bleus, qui affrontaient la Thaïlande ce 1er janvier en match amical. Ainsi, Zion Suzuki (STVV) était titulaire entre les perches japonaises, honorant sa 4e cap ; il a gardé ses filets inviolés, le Japon l'emportant 5 buts à 0. Koki Machida (Union Saint-Gilloise) était également titulaire, tout comme l'ancien genkois Junya Ito. En seconde période, un autre trudonnaire, Ryotaro Ito, a fait ses débuts pour les Samouraïs Bleus. Les buts japonais ont été inscrits par Tanaka, Nakamura, Dolah (autobut), Kawamura et Minamino. Le Japon affrontera le Vietnam (14/01), l'Irak (19/01) et l'Indonésie (24/01) à la Coupe d'Asie, qui se tient au Qatar. Les hommes de Hajime Moriyasu feront partie des grands favoris de la compétition.