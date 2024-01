Un média de plus cite Kasper Schmeichel en Premier League

Kasper Schmeichel pourrait-il quitter Anderlecht après 6 mois seulement ? Des rumeurs l'envoient en Angleterre.

Kasper Schmeichel (37 ans) a connu ses plus belles années en Premier League, remportant le titre avec Leicester City en 2016. Mais ses années anglaises semblaient bel et bien derrière lui. Après un passage en demi-teinte à l'OGC Nice, Schmeichel se relance désormais en Belgique, et est devenu le n°1 incontesté à Anderlecht.

Pourtant, une rumeur étonnante l'envoie en Premier League. Il y a quelques jours, le média talkSport affirmait que Sheffield United envisageait de recruter Kasper Schmeichel (lire ici). Et c'est désormais The Sun qui vient apporter plus de détails.

Schmeichel à Sheffield ?

Chris Wilder, l'entraîneur de Sheffield United, souhaiterait en effet amener un peu de concurrence et de repos au gardien de but titulaire des Blades, Wes Foderingham. Il songerait donc à Schmeichel pour faire tourner entre les perches. Le Sun évoque l'idée d'un prêt pour le portier danois, qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 et est arrivé libre l'été dernier.

Si l'idée de retrouver la Premier League, où il compte 284 rencontres pour Leicester mais aussi Manchester City, peut séduire Kasper Schmeichel, on doute que Jesper Fredberg laisse filer son gardien de but 6 mois après lui avoir tendu la main. Le Danois était en effet sur une voie de garage à Nice, et s'est idéalement relancé à quelques mois de l'Euro 2024. Anderlecht dispose qui plus est d'une option de prolongation de contrat en fin de saison.