Surprenant : Kasper Schmeichel penserait à un retour en Premier League

Souvent ciblé par les critiques lors de son arrivée à Anderlecht, Kasper Schmeichel a depuis réalisé quelques solides prestations avec le RSC Anderlecht.

Kasper Schmeichel a récemment montré que malgré ses 37 ans, il était encore capable de beaux arrêts. Le gardien danois est sous contrat jusqu'à la fin de la saison à Anderlecht. Une option de prolongation pour une saison supplémentaire y est incluse.

Et si Schmeichel venait à quitter Anderlecht après cette saison ? Et même s'il prolongeait, penserait-il à un baroud d'honneur pour terminer sa carrière ?

Selon le média britannique talkSPORT, Schmeichel serait ouvert à un retour en Premier League, où il a brillé pendant plus d'une décennie sous le maillot de Leicester City.

Sheffield United, promu cette saison dans l'élite anglaise, est cité comme une destinaition potentielle. Le club serait à la recherche d'un nouveau gardien après les erreurs de Wes Foderingham. Plus surprenant encore (et très peu probable) : Chelsea et Newcastle pourraient se tourner vers Schmeichel comme remplaçant suite aux blessures de Robert Sanchez et Nick Pope.