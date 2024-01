Et si Mbappé filait plutôt du côté du... FC Barcelone

Le joueur du PSG pourrait donc bel et bien quitter le club parisien cet été. Libre, le Français a plusieurs options à sa disposition.

Kylian Mbappé a très longtemps été la cible du Real Madrid avant de signer une extension de contrat au Paris Saint-Germain. Récemment, le club madrilène avait fixé des ultimatums au Français afin de connaître sa décision au plus vite.

Et si tout changeait dans les prochaines semaines, voire prochains mois ? En effet, selon le Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait sur le coup et un échange entre Joan Laporta, président du club, et Florentino Perez, son homologue madrilène, aurait débouché sur un accord entre les deux clubs : Mbappé a la voie libre pour rejoindre les Catalans.

Toujours selon le quotidien, le Barça pourrait avancer l'argent nécessaire afin de faire venir le champion du monde grâce aux revenus de la Super League.