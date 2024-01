De belles opportunités pour les clubs belges : voici notre 11 des joueurs de Pro League libres en fin de saison

Le 1er janvier signifie, pour les joueurs en fin de contrat, la possibilité de négocier avec le club de leur choix. Voici notre 11 des joueurs libres en fin de saison, dans notre championnat.

Gardien de but

Hervé Koffi, Paul Nardi, Kasper Schmeichel (avec option), Ortwin De Wolf, Thomas Didillon, Davino Verhulst, ... Plusieurs portiers se verront libres dès le 1er juillet prochain. Notre préférence se tourne néanmoins vers Gaëtan Coucke, qui apparait comme une aubaine pour de nombreux clubs. L'Antwerp, qui risque de perdre Jean Butez fin de saison, suit déjà le dernier rempart Malinois.

Défenseurs

Il est évidemment impossible de rivaliser avec Daniel Munoz, estimé à près de 10 millions d'euros. Dans la lignée des joueurs libres en fin de saison, le Limbourgeois est celui qui dispose de la plus grande valeur marchande. Deux joueurs expérimentés arriveront aussi en fin de contrat dans les rangs du Standard, mais nous sélectionnons Merveille Bokadi, plutôt que Kostas Laifis.

L'incertitude plane toujours autour de Jan Vertonghen, qui devrait toutefois prolonger l'aventure Anderlechtoise. Le Diable Rouge ne sera, en tout cas, pas vraiment une option pour les autres écuries de notre pays. Tout comme Denis Odoi (Bruges) et Ritchie De Laet (Antwerp). Le jeune Rein Van Helden pourrait l'être, sauf si STVV lève l'année d'option inclue dans son contrat. À gauche, nous sélectionnons Nurio Fortuna.

Milieux de terrain

Il reste à savoir ce que La Gantoise compte faire de Sven Kums, tandis qu'un autre ancien Diable Rouge arrivera en fin de contrat dans les rangs de Westerlo : Nacer Chadli.

En parlant de joueurs plus expérimentés, Xavier Mercier, Raphael Holzhauser et Adrien Trebel sont aussi concernés par la situation. Cependant, le milieu de terrain ayant la plus forte valeur marchande est Jeff Reine-Adélaïde (3 millions d'euros, RWDM).

Attaquants

Que se passera-t-il avec Benito Raman ? L'attaquant d'Anderlecht pourrait s'en aller cet hiver (Saint-Trond surveille la situation) sans quoi il sera également libre en fin d'année. Michael Frey peut, une nouvelle fois, quitter l'Antwerp. Enfin, Felipe Avenatti connaît, plus que vraisemblablement, ses derniers mois à Courtrai.