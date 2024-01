Ohio, Hayden, le budget transfert de Leko : Pierre Locht fait le point sur le mercato du Standard

Sur les terrains de Marbella et dans les bureaux, le Standard est à un tournant de sa saison. Pierre Locht préface ce mercato hivernal crucial pour les Rouches.

Redresser la barre : tel est le maître mot du Standard pendant ce stage et ce mercato. Dans le sens des départs, Pierre Locht a fait le point sur deux sujets brûlants, à commencer par celui d'Isaac Heyden, proche d'un retour à Newcastle : "C'est probable qu'il ne revienne pas. On voulait un joueur qui apporte une qualité supérieure à l'équipe. Isaac a une grosse expérience et est un vrai "six" mais l'image de l'équipe, il a été trop irrégulier".

Dans son interview accordée à La Dernière Heure, Pierre Locht est également revenu sur le cas Noah Ohio, en partance pour les Pays-Bas : "Il y a de l'intérêt pour lui, mais pour l'instant, il est avec nous et j'espère le restera, je comprends son envie de jouer, mais c'est aussi normal qu'il y ait de la concurrence au Standard".

Le CEO liégeois explique également vouloir continuer avec les jeunes du club, tout en offrant du renfort à Ivan Leko : "On a été très franc avec Ivan, on lui a dit qu'on était dans une situation compliquée depuis plusieurs saisons, mais que l'actionnaire assurait la continuité du club en se portant garant. Le club a les moyens de recruter des joueurs au mercato, nous serons sur la même lignée que le mercato d'été".