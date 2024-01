Un ancien chouchou de Sclessin assiste à Dortmund-Standard

Si des supporters du Standard se sont rendus à Marbella, ils ont eu le plaisir de voir une tête bien connue. Marouane Fellaini est en tribunes.

Voilà qui ne calmera pas les espoirs fous de certains supporters qui y croient encore. Marouane Fellaini (36 ans), libre depuis la fin de son bail à Shenzen, est en tribunes pour assister à Borussia Dortmund - Standard de Liège. L'ex-Diable Rouge accompagnait la direction liégeoise à son arrivée au centre d'entraînement de Marbella, souligne le Nieuwsblad.

Un retour de Fellaini en Belgique est-il possible ? Le joueur lui-même ne l'a pas ouvertement écarté, mais sa préférence irait à une dernière pige lucrative, probablement au Moyen-Orient. On sait que le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont montrés intéressés. Et si retour en Pro League il y avait, le Standard n'aurait certainement pas le budget pour tenter le coup.

En fin de semaine, Marouane Fellaini est attendu en Belgique, aux Francs-Borains, pour une réunion avec le conseil d'administration. Là aussi, pour de l'extra-sportif, le joueur étant désormais investisseur minoritaire et ambassadeur au sein du club de Challenger Pro League.