Zinho Vanheusden, un coup à jouer pour l'Euro ?

Zinho Vanheusden a repris du rythme et de la confiance avec le Standard. Cela lui vaudra-t-il de nouvelles sélections chez les Diables Rouges ?

Au mois d'octobre, Zinho Vanheusden a été rappelé chez les Diables Rouges pour la première fois depuis 2021. Une belle récompense pour son début de saison avec le Standard. Mais cette sélection l'avait tout de même surpris : "Cela m'a fait plaisir car je ne m'y attendais pas. J'estimais ne pas être au niveau où je pouvais ou devais être" déclare-t-il à Eleven.

Avant de poursuivre : "Quand j'étais blessé, le sélectionneur a également cherché à me contacter et était très sympa avec moi. Nous nous sommes rencontrés aussi afin d'aborder différents sujets. Je savais donc qu'il me suivait".

🔮 | Zinho Vanheusden mérite-t-il une place chez les Diables Rouges ? 🇧🇪 pic.twitter.com/nQoo5wVR2C — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 9, 2024

Mais le défenseur ne se prend pas la tête quant à une éventuelle présence à l'Euro : "Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Les dernières semaines ont été difficiles et mouvementées. Maintenant, le but est de gagner des matchs avec le Standard, de redonner du plaisir aux supporters et de retrouver une position stable pour remonter au classement".